Сегодня, 24 октября, «Зенит» примет «Спартак» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Команда Сергея Семака подходит к матчу с большими проблемами. «Зенит» потерял лидерство в чемпионате России. Команда проиграла два последних матча – «Сочи» со счетом 2:1 и тульскому «Арсеналу» (1:2). Соперники с удовольствием воспользовались шансом и догнали лидера.

После вчерашней победы ЦСКА над «Крыльями Советов» (3:1), армейцы сравнялись с «Динамо» и «Зенитом» по количеству очков. Все три команды идут в топ-3 Российской Премьер-Лиги с 23 набранными баллами.

Кроме того, у команды из Северной столицы большие кадровые проблемы. Не может восстановиться от травмы колена Магомед Оздоев, из-за четырех желтых карточек не сыграет в матче Далер Кузяев, а главные звезды «Зенита» – Малком и Клаудиньо, пропускают тренировки в общей группе из-за мышечных травм, полученных в матче с «Ювентусом».

Результат в матче, похоже, придется делать самому дорогому футболисту петербуржцев Сердару Азмуну (25 млн евро) и Артему Дзюбе. Россиянин в последнее время не отличается стабильностью, но красуется на афише центрального матча 24-го тура РПЛ.

У «Спартака» тоже не все так просто с составом. Лидер защиты Самуэль Жиго пропустит матч в Санкт-Петербурге из-за дисквалификации. Под наблюдением врачей красно-белых остаются Йорит Хендрикс, Павел Маслов, Наиль Умяров, Георгий Мелкадже и Эсекьель Понсе.

Зато в основе выйдут две звезды «Спартака» Джордан Ларссон и Квинси Промес.

Красно-белые пока находятся на отдалении от лидеров чемпионата. Команда идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. Москвичи заработали 17 очков в 11 матчах.

«Спартак» набрал ход в матчах Российской Премьер-Лиге. Команда одержала две победы и ничью в трех последних матчах. Потрясающий камбэк на последних минутах встречи с «Динамо» говорит о том, что красно-белые не намерены отдавать три очка даже «Зениту».

А вот команде Сергея Семака отступать уже некуда. «Зенит» проиграл три последних матча с учетом поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Матч против принципиальных соперников на своем поле нужно выигрывать, несмотря на проблемы с составом. Отсутствие центрального защитника Жиго может внести дисбаланс в защиту «Спартака». «Зенит» должен этим воспользоваться.