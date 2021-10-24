Бывший менеджер «Зенита» и «Фиорентины» Оресте Чинквини прокомментировал игру российского форварда «фиалок» Александра Кокорина в Италии.

Чинквини заявил, что тренер высоко оценивал 30-летнего нападающего. Все ожидали от него большего.

«Но, к сожалению, не все пончики получаются с дырочкой», – сказал Чинквини.

Экс-менеджер отметил, что топ-тренеры, Капелло и Манчини, считали Кокорина важным игроком. Он российском футболисте знали в Европе. А сейчас Чинквини жалко и Александра и «Фиорентину».

Бывший менеджер «Зенита» и «Фиорентины» не в курсе, что сейчас происходит в клубе. Он оценивает ситуацию с стороны и поражен тем, что футболист с таким потенциалом не смог завоевать доверие тренерского штаба клуба.

В сезоне 2021/2022 Александр Кокорин вышел на поле в трех матчах чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.