Американский боец Тимоти Джонсон поделился впечатлениями от поражения в поединке с россиянином Федором Емельяненко на турнире Bellator 269.

Джонсон заявил, что расстроен поражением. Он планировал затянуть бой и держать Емельяненко на дистанции, но не пошло не так после серии пропущенных ударов от Федора.

Американец признал, что Емельяненко – более опытный и быстрый боец. Джонсон признает поражение и уважает Федора.

«Да, он бьет сильно, Сильно как грузовик. Он очень взрывной, вдобавок он очень точен в нанесении ударов. Он ударил прямо в челюсть. Он попал прямо в точку», – сказал Джонсон, комментируя нокаут от россиянина.

Российский боец Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде в рамках Bellator 269.