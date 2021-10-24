Представитель сборной России Семен Елистратов завоевал второе место на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине.

Елистратов преодолел дистанцию за 1 минуту 26,387 секунды.

Россиянин уступил лишь Хван Дэ Хону из Кореи, который финишировал за 1,26,020.

Третье место занял Паскаль Дион из Канады. Он преодолел дистанцию за 1,26,621.

В параллельных соревнованиях у женщин на той же дистанции россиянки не вошли в тройку призеров. Золото взяла Сюзанна Схултинг из Нидерландов, на втором месте расположилась Ким Чи Йо из Кореи, замкнула тройку призеров Кристен Сантос из США.

Российские спортсменки Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Вострикова заняли шестое, седьмое и восьмое места соответственно.