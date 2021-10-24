Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Источник заявляет о том, что официальная информация о сотрудничестве будет объявлена в следующем месяце.

Бекхэм согласился на сделку, которая будет приносить ему 15 млн фунтов стерлингов. Это около 18 млн евро. Соглашение между организатором ЧМ-2022 и экс-футболистом будет рассчитано на 10 лет. Все это время Бекхэм будет послом Катара. Перед заключением контракта экс-футболиста заверили в том, что болельщики будут в полной безопасности на турнире.

«Дэвид верит в приверженность Катара прогрессу. Он твердо верит в силу футбола в преодолении разногласий», – заявил источник The Sun.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.