Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался относительно сокращения дистанции спринтерского круга у мужчин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Спортсмены пробегут не 1850, а 1500 метров.

Бородавко заявил, что решающий подьем перед финишем останется в любо случае, потому что он выводит к стадиону. Отрезать будут дальнюю часть.

«Изменения не в пользу дистанционщиков, не в нашу пользу. Наши гонщики дистанционного характера, длинный круг был бы для нас хорошим подспорьем», – сказал Бородавко.

Тренер сборной России заявил, что его подопечные отличаются выносливостью, а укорочение дистанции на руку национальным командам, где спринтеры готовятся к соревнованиям отдельно. В сборной Норвегии тренировочный процесс построен именно так.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.