Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о вероятности столкновения с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при США. Они сталкивались в Сильверстоуне и Монце в этом году. Также у пилотов произошел контракт друг с другом во время свободной практики в США.

«Честно, я не понимаю, почему мы продолжаем поднимать этот вопрос. Не похоже, что мы единственные пилоты, у которых время от времени происходят контакты друг с другом«, – заявил Ферстаппен.

Пилот «Ред Булла» добавил, что столкновения регулярно случаются в «Формуле-1». В этот раз Ферстаппен ждет отличной гонки и планирует хорошо посоревноваться.

Макс Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов «Формулы-1». Он набрал 262,5 очка. Хэмилтон идет на втором месте с 256,5 баллами, замыкает тройку Валттери Боттас (177 очков).