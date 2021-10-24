Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась относительно выступления россиянки Александры Трусовой в короткой программе на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе.

Трусова заняла первое место с результатом 77,69 балла, несмотря на травму ноги.

На втором месте идет Дарья Усачева (76,71), на третьем – Ксения Синицына (71,51).

«У Трусовой не была, а есть травма ноги. Можно ли назвать подвигом победу Саши в короткой программе? Да нельзя назвать! Прошла лишь короткая программа», – заявила Тарасова.

Заслуженный тренер добавила, что Трусовой пришлось из-за травмы прыгнуть аксель в два с половиной оборота. Остальную программу фигуристка откатала чисто. Тарасова заявила, что Александра катается очень хорошо.

Впереди – произвольная программа на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. Фигуристки выйдут на лед сегодня, 24 октября, в 23.05 по московскому времени.