Сегодня, 24 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» прошел матч между московским ЦСКА и «Адмиралом». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Артем Сергеев с передачи Данилы Хулапова и Максима Сорокина поразил ворота голкипера «Авангарда».

Уже через четыре минуты хозяева сравняли счет усилиями Либора Шулака. Ассистировали ему Владислав и Вячеслав Ушенины.

На 36-й минуте финальную точку в матче поставил Сергей Плотников. Армейцы воспользовались большинством. Ассистировали Михаил Григоренко и Никита Нестеров.

После 22 матчей ЦСКА набрал 27 очков и занял пятую строчку в таблице Западной конференции. «Адмирал» идет на 11-м месте, набрав 15 очков в 21 встрече. Москвичи прервали серию из двух поражений. «Адмирал» ранее дважды побеждал в матах КХЛ.