Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в центральном бою турнира Bellator 269, который состоялся в Москве.
Губерниев заявил, что результат не был неожиданным. Дмитрий считает, что если бы Федор не выиграл так быстро, то вряд ли одержал бы победу в долгом бою. Комментатор считает Емельяненко более разноплановым бойцом и полагает, что тренерский штаб Федора сделал ставку на быструю победу.
Дмитрий считает, что Федор сам вправе принимать решение о завершении карьеры.
«Не стал бы его сейчас отправлять на пенсию. Люди, впитавшие русский дух, безусловно нужны», – заявил комментатор.
Губерниев добавил, что Федор – очень одаренный в плане спорта человек. Комментатор считает, что Емельяненко еще может одерживать победы в боях.
Вчера, 23 октября, Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.
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