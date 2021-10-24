Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в центральном бою турнира Bellator 269, который состоялся в Москве.

Губерниев заявил, что результат не был неожиданным. Дмитрий считает, что если бы Федор не выиграл так быстро, то вряд ли одержал бы победу в долгом бою. Комментатор считает Емельяненко более разноплановым бойцом и полагает, что тренерский штаб Федора сделал ставку на быструю победу.

Дмитрий считает, что Федор сам вправе принимать решение о завершении карьеры.

«Не стал бы его сейчас отправлять на пенсию. Люди, впитавшие русский дух, безусловно нужны», – заявил комментатор.

Губерниев добавил, что Федор – очень одаренный в плане спорта человек. Комментатор считает, что Емельяненко еще может одерживать победы в боях.

Вчера, 23 октября, Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.