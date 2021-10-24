Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристок на Гран-при в Лас-Вегасе.

Напомним, после короткой программы лидирует Александра Трусова, Дарья Усачева идет на втором месте, Ксения Синицына замыкает тройку призеров.

Тарасова горда за российских фигуристок. Он счастлива, что пока в тройке призеров не американки, ни канадки, ни японски, а девушки из сборной России.

«Первые в логове. В логове врага. Мы же всегда в логове находимся. Все в разных странах, а мы в логове», – заявила Тарасова.

Напомним, лидер по итогам короткой программы Александра Трусова выступала с травмой ноги.

Сегодня, 24 октября, фигуристки представят произвольную программу. Спортсменки выйдут на лед в 23.05 по московскому времени.