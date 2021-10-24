Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился итогами матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:1).

Чалов заявил, что игра была сложной, в первом тайме преимуществом владел соперник. «Крылья Советов», по словам Федора, имели хорошие моменты, но во втором тайме тренерский штаб ЦСКА скорректировал расстановку и получилось «нащупать» свою игру.

Федор не может объяснить, почему не получилась игра в первом тайме. Он думает, что этот вопрос лучше задать тренерам.

«Помню, что Дзагоев получил мяч в центре поля, и понимал, что надо бежать вперед, а он уже отдаст любую передачу», – вспомнил свой гол Чалов.

Форвард отметил, что Алан выдал хороший пас, ему оставалось только попасть в ворота.

ЦСКА по итогам матча сравнялся с лидером чемпионата – «Зенитом», по количеству набранных очков.