Тренер по фигурному катанию Ирина Гончаренко дала комментарии по поводу выступления Александры Трусовой на Гран-при США. Российская фигуристка заняла первое место в короткой программе.

Гончаренко отметила, что выступление Александры было чистым. Тренеру нравится короткая программа фигуристки по стилю и по подаче. Гончаренко считает, что несмотря на отсутствие тройного акселя, Трусова справедливо получила свои баллы и заняла первое место.

«Ей надо поберечься и откатать произвольную программу чисто даже без элементов ультра-си. Это не топ-турнир, на который надо все кидать», – заявила Гончаренко.

Тренер добавила, что она хотела бы увидеть у Александры программу, в которой будет просматриваться композиция.

Сегодня, 24 октября, фигуристки представят произвольные программы на этапе Гран-при в США. Начало – в 23:05 по московскому времени.