Оперативный штаб представил статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России по состоянию на 24 октября.

За последние сутки в стране выявили 35 660 случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах. Из них 8,8 процентов не имели клинических проявлений.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 8 241 643 человека. 7 165 921 пациент выздоровел.

В Москве коронавирусом заразились 5279 человек, в Санкт-Петербурге – 3297, в Московской области – 3030.

Компания по вакцинации от коронавируса идет полным ходом. По состоянию на 24 октября первый компонент получили 53 511 786 человек, полную вакцинацию прошли 49 161 150 человек.

Специалисты провели более 204,7 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию с начала пандемии. Под наблюдением врачей остаются 1 миллион 846 тысяч 813 человек.