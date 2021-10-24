Бывший футболист и тренер Анатолий Бышовец высказался относительно роли Артема Дзюбы на чемпионате мира -2018. Он считает, что российский форвард помешал обыграть сборную Хорватии в серии пенальти.

Бышовец привел в пример Англию, где ценятся инициативные и целеустремленные игроки. Он считает, что под этот типаж подходят Тюкавин и Захарян из «Динамо». Молодые футболисты достаточно целеустремленные и мотивированные на победу.

«Я как ни посмотрю прессу, там он то слон, то лев. Осталось сравнить себя с гориллой», – сказал Бышовец про Артема Дзюбу.

Специалист добавил, что форвард «Зенита» слишком много на себя берет. Он считает, что и сейчас, и раньше, Дзюба может принести сборной России не только пользу.

Бышовец считает, что Артем своей речью перед серией пенальти в четвертьфинальном матче со сборной Хорватии «поднял градус» и заставил игроков волноваться еще больше. Именно это, по словам специалиста, помешало сборной России обыграть Хорватию. Игроки переволновались, и не все смогли попасть по воротам.

Напомним, Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России на отборочные октябрьские матчи к ЧМ-2022.