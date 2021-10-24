Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков рассказал об ожиданиях от дерби двух столиц в 12 туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) 24 октября.

«У «Зенита» идет неудачная серия, но такое уже было, и большой матч их спасал. Можно говорить об отставке Семака, если «Спартак» сегодня выиграет? Наверное, можно, у «Спартака» есть хорошие шансы на три очка сегодня. Но красно-белые выигрывали в Питере в последний раз еще при мне, вроде в 2012-м это было. Этот матч для Семака может стать определяющим», — цитирует Широкова «СЭ».

Экс-игрок добавил, что в таких больших матчах фаворита не бывает. По его словам, потери есть у обеих команд, но у питерцев они более серьезные.

Напомним, встреча «Зенита» – «Спартака» состоится 24 октября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Петербургский клуб остается на первом месте в таблице РПЛ, несмотря на два последних поражения от «Сочи» и «Арсенала».