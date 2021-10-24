Госдепартамент США отнес россиян к «бездомным национальностям», которые не вправе получить американскую визу в своей стране. Документ был опубликован на официальном сайте ведомства.

Список стран обновили 21 октября. Граждане России в нем относятся к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»). К ней относят граждан государств, на территории которых нет американского консульства или США считает, что там нельзя обрабатывать заявки на визы по причине сокращения числа дипломатов. Люди из таких стран должны получать американскую визу в других странах. Россияне могут подать документы в столице Польши Варшаве.

В этот список также вошли граждане Кубы, Эритреи, Ирина, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Российским спортсменам также придется получать визы Варшаве. Это существенно усложняет процесс.

Напомним, ранее проблемы с получением виз были у российских фигуристов перед этапом Гран-при в США. В Лас-Вегас на этап Гран-при не пускали Дарью Усачеву, Артура Даниэляна, Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро и других представителей сборной России.

Кроме того, российская легкоатлетка Мария Ласицкене пропустила американский этап Бриллиантовой лиги. Ей отказали в получении визы.