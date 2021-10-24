Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финале турнира WTA-500 ВТБ Кубок Кремля эстонской спортсменке Анетт Контавейт.

В последней встрече Александрова уступила сопернице в трех сетах со счётом 6:4, 4:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 25 минут. Россиянка сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11.

По ходу встречи эстонка проигрывала со счётом 4:6, 0:4,но сумела одержать победу. В ее активе – пять подач навылет, шесть двойных ошибок и 5 из 15 брейк-поинтов.

Турнир продолжится финалом в мужском одиночном разряде. На корт выйдут россиянин Аслан Карацев и хорват Марин Чилич. Встреча стартует сегодня, 24 октября, в 16:00 по московскому времени.