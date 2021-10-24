Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила о том, что в 2021 году размер страховых выплат по старости достиг 6044,48 рублей.

С ноября граждане, достигшие возраста 80 лет, смогут получить эту страховую выплату в двойном размере, а именно 12 088,96 рубля.

Надбавка придет в месяце, следующем за днем рождения. Эксперт напомнила, что согласно законодательству РФ, индексация не коснется выплат для работающих пенсионеров.

Кроме того, в стране повысили пенсии бывшим летчикам и шахтерам. С 1 февраля текущего года вырос средний размер доплат для этих групп пенсионеров. Суммы подлежат пересмотру каждые три месяца. 1 ноября, как раз, подойдет срок пересчета пенсий для летчиков и шахтеров. На данный момент бывшие летчики получают больше 12,4 тысяч рублей, а шахтеры – более 3,8 тысячи.