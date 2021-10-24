Российский боец Федор Емельяненко разобрался с Тимоти Джонсоном за 106 секунд на турнире Bellator в Москве. Победитель нокаутировал соперника на второй минуте.

После второго размена ударами Емельяненко отправил американца со второй строчки рейтинга Bellator в глухой нокаут. Сопернику понадобилось несколько минут, чтобы подняться и прийти в себя.

Емельяненко одержал свою 40-ю победу в ММА (31– досрочно) и потерпел шесть поражений.

Ранее боец заявлял, что встреча в Москве может стать не последней в его карьере. Он не может дать конкретного ответа, так как по контракту у него остался еще один бой, но есть и договоренность о прекращении боев в любой момент.