Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал победу своего брата Федора на турнире Bellator 269 в Москве. Российский боец нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.

Александр заявил, что Федор подошел к бою в очень хорошей форме. У него была достаточно высокая скорость и отсутствовали лишние килограммы, которые могли бы помешать во время поединка. Младший брат отметил, что Федор даже не пытался перевести бой в партер. Он доминировал в стойке и, благодаря этому, нокаутировал соперника в первом отрезке встречи.

Александр Емельяненко считает, что во время боя с Федором нельзя останавливаться или идти с атакой. 45-летний россиянин хорошо встречает соперников. Младший брат посоветовал соперникам подбирать другую тактику.

«Пока Федор в форме, он будет всех нокаутировать и побеждать», – заявил Александр Емельяненко.

На счету Федора Емельяненко 47 боев, 40 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.