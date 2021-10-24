В России мошенники стали активно использовать SMS-бомберы для получения микрозаймов от лица своих жертв. Схема работает давно, но кража средств через микрофинансовые компании выходит в лидеры сейчас.

В начале злоумышленники ищут паспортные данные и номер телефона человека в базе данных сети. Далее пытаются зарегистрироваться по несколько раз на 30-40 сайтах, среди них – порталы микрофинансовых организаций.

Регистрация фактически не проходит, но владельцу телефона поступают десятки SMS-сообщений с кодами для авторизации. Следующий шаг преступников – написать жертве в Telegram или Whatsapp с просьбой прислать фотографию экрана со входящими SMS. Они аргументируют это тем, что хотят разобраться в ситуации, об этом рассказывает советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков в интервью РБК.

По словам эксперта, многие люди пугаются большого количества сообщений от разных организаций, так их легче застать врасплох.

Информацию подтверждают и специалисты «Лаборатории Касперского». По их данных, некоторые микрофинансовые организации требуют только подтверждения номера телефона для оформления займа.