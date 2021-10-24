Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поразмышляла о жизни в своем Instagram.

«Как же важно иногда поставить жизнь на паузу! Нет, не отказаться от всех проектов и закрыться дома, а просто остановиться на несколько минут и посмотреть по сторонам» – подписала свой пост в Instagram Алина.

Загитова добавила, что в современном мире не хватает таких моментов. Алина хочет научиться замечать приятные мелочи. Когда она переключается, ей больше не хочется с кем-то конкурировать и бороться, появляется желание широко улыбнуться и глубоко вздохнуть. Алина наслаждается такими моментами.

Российская фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С тех пор она не выходила на лед в официальных стартах. На данный момент Алина ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».