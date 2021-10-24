Олимпийская чемпионка и абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова прокомментировала судейство в финале вольных упражнений на чемпионате мира в Японии. Протест россиян отклонили, а золото отдали японке Мураками.

«Не засчитали мне вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было с ним проблем. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль. Я расстроена. Сделала, что могла. Выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений», – написала Мельникова в Stories в Instagram.

Россиянка стала второй с результатом 14,000 балла, победу одержала японка Маи Мураками (14,066). В начале оценка местной гимнастки была ниже, но после протеста судьи подняли ее на на 0,1 балла. Второй протест, уже со стороны России, они отклонили.

Гимнастка добавила, что первый поворот ей не засчитали, опустив его с группы D в более простую B.

Ранее Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира в Японии, выиграв личное многоборье. Также она показала третий результат в опорном прыжке.