Появилась информация о составе участников третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

В женском одиночном катании на лед выйдут Софья Самодурова, Софья Муравьева, Елизавета Нугуманова, Софья Самоделкина и Мария Пулина.

У мужчин соперничать за золото будут Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Илья Яблоков и Владислав Дикиджи.

В Сочи на лед выйдут пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук.

В танцах на льду будут соревноваться Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко.

Соревнования пройдут с 24 по 28 октября.