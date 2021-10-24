Футбольный тренер Игорь Черевченко договорился о расторжении контракта с клубом Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Химки» по обоюдному согласию.

Об уходе специалиста сообщает РБ Спорт. Черевченко стал главным тренером «Химок» в 2020 году. В прошлом сезоне в таблице РПЛ команда остановилась на восьмой строчке.

В 12 туре РПЛ «Химки» потерпели разгромное поражение от «Динамо» (1:4). Команда располагается на 14-й позиции в таблице с 11 очками. В следующем матче «Химки» примут «Урал».