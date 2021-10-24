«Уфа» сыграла вничью с казанским «Рубином» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на Центральном стадионе города Уфы и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте встречи, это сделал нападающий хозяев Гамид Агаларов с пенальти. Оливер Абильгор из «Рубина» совершил фол в штрафной на Артеме Голубеве. Это уже 10-й мяч Гамида Агаларова в этом сезоне, он уверенно лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

Затем «Рубину» удалось сравнять счет в матче: на 59-й минуте автогол забил защитник «Уфы» Юрий Журавлев.

Благодаря заработанному очку «Уфа» поднялась на 15-е место в турнирной таблице (10 очков в 12 турах), «Рубин» же идет на 9-й позиции с 16-ю очками.