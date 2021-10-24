Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями от финального матча ВТБ Кубка Кремля. В решающем поединке россиянка Екатерина Александрова уступила эстонке Анетт Контавейт (6:4, 4:6, 5:7).

«Очень обидное поражение Александровой. Не могу объяснить, что произошло в конце второго сета, безумие какое-то. Они играли 2,5 часа, сил могло не хватить на концовку. Во втором сете, наверное, сыграл психологический момент. Можно сказать, что российской теннисистке не хватило везения», – приводит слова Кафельникова «СЭ».

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Россиянка сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11.