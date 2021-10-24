В Сочи сегодня, 24 октября, стартует третий этап Кубка России по фигурному катанию сезона-2021/22. Первыми на лёд выйдут танцевальные пары с ритм-танцами.

На 17:00 по московскому времени запланирован старт выступлений у юниоров, в 19:30 мск начнутся соревнования взрослых танцевальных пар.

Бесплатную прямую трансляцию выступлений можно будет посмотреть на сайте Первого канала здесь.

В юниорских соревнованиях примут участие 15 пар, среди них — Екатерина Каташинская/Матвей Грачев (первая разминка), Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (третья разминка).

Во взрослых соревнованиях заявлены 7 пар, в первой разминке выступят Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, во второй разминке — Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Произвольный танец спортсмены покажут завтра, 25 октября.