Руководство подмосковных «Химок» рассматривает пять разных специалистов на пост главного тренера команды. Среди них – Вадим Евсеев и Рашид Рахимов.

О кандидатурах, которые рассматривает клуб Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщает Чемпионат со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В списке подмосковного клуба находятся наставник «Шинника» Вадим Евсеев, экс-тренер «Уфы» Рашид Рахимов, специалист молодежной сборной России Михаил Галактионов, Кирилл Новиков из «Нефтехимика» и Евгений Калешин, ранее возглавлявший калининградскую «Балтику».

Ранее стало известно, что Черевченко расторг договор по обоюдному соглашению сторон.