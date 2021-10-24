На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в США сегодня, 24 октября, состоятся выступления фигуристов с произвольными танцами.

Соревнования принимает Лас-Вегас, штат Невада. Старт выступлений танцевальных пар назначен на 21:00 по московскому времени.

Ритм-танец на турнире Skate America выиграли представители США Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. Они набрали за свое выступление 83,58 балла. Вторыми стали другие американские фигуристы — Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, они набрали 82,55 балла. В тройку сильнейших вошли канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен с результатом в 75,33 балла.

Представители России Аннабель Морозов/Андрей Багин заработали за свой ритм-танец 68,79 балла и идут на пятой строчке. Фигуристы будут открывать сильнейшую разминку и выйдут на лед в 22:03 по московскому времени. Последними выступят лидеры Хаббелл/Донохью — их время выхода на лед — 22:34 по мск.