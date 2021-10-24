Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ход игры и результат матча с «Уфой» (1:1) в 12 туре Российской Премьер-лиги.

Специалист сначала отметил предыдущий матч с «Локомотивом» (2:2). По его словам. это была одна из самых сильных потерь очков за всю тренерскую карьеру.

«Сегодня игра развивалась определённым образом. Хорошо, что так отреагировали на второй тайм. Удовлетворён качеством игры после перерыва. Жаль, что не дожали. Могу сказать, что арбитр точно не повлиял сегодня на ход матча. Его решения не были критичны ни для одной из команд. Как я понимаю, с VAR были правильно отменены пенальти в наши ворота и в ворота «Уфы», – цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

Благодаря ничьей «Уфа» поднялась на 15 место в турнирной таблице, «Рубин» остался на девятой позиции с 16 очками.