На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в США сегодня, 24 октября, состоятся выступления девушек-одиночниц с произвольными программами.

Соревнования принимает Лас-Вегас, штат Невада.

Начало выступлений спортсменок запланировано на 23:02 по московскому времени.

Короткую программу выиграла россиянка Александра Трусова. Фигуристка чисто исполнила свою программу «Фрида» без тройного акселя и получила за нее более 77 баллов. Второй после короткой программы идёт Дарья Усачева, ее результат — 76,71 балла за чистый прокат. Третье место пока у Ксении Синицыной — 71,51 балла.

Все россиянки выступят в сильнейшей разминке, Синицына выйдет на лёд примерно в 00:27 по московскому времени. Усачева покажет программу в 00:35, Трусова — в 00:43.