В Лас-Вегасе сегодня, 24 октября, выступят девушки-одиночницы с произвольными программами в рамках этапа Гран-при по фигурному катанию в США.

Начало выступлений девушек назначено на 23:02 по московскому времени. Фигуристки будут выступать в обратном порядке — от спортсменки, показавшей худший результат, до лидера таблицы.

В первой разминке выступят 6 фигуристок. На 23:09 назначено выступление японки Юханы Йокой, затем в 23:17 программу покажет польская спортсменка Екатерина Куракова. В 23:25 на лёд выйдет американка Старр Эндрюс, в 23:33 — ещё одна представительница США Одри Шин. Японка Сатоко Мияхара начнет прокат в 23:41, американка Эмбер Гленн — в 23:49 мск.

Вторую разминку в 00:04 по мск начнёт кореянка Е Лим Ким, затем в 00:12 начнёт прокат её соотечественница Ю Ен. В 00:20 на катке появится начнется Каори Сакамото.

В 00:27 по Москве на льду появится Ксения Синицына, в 00:35 прокат начнёт Дарья Усачева, в 00:43 программу покажет Александра Трусова.