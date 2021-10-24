Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями после поражения в финале ВТБ Кубка Кремля. Спортсменка уступила эстонке Анетт Контавейт со счетом – 6:4, 4:6, 5:7.

«Анетт в какой-то момент начала играть в другой теннис, стала более активно пробивать, диктовать игру, перестала ошибаться. Не сказала бы, что я просела, просто она добавила. Получился неплохой матч. Конечно, жалко проигрывать, ведя 4:0 во втором сете и подавая на матч в третьем. Но нужно делать выводы и извлекать пользу», – цитирует Александрову сайт kremlincup.ru.

Россиянка добавила, что это поражение болезненное и сильно драматизировать она не будет.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Александрова сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11.