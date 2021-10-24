В Лас-Вегасе сегодня, 24 октября, состоится заключительный день соревнований на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в США.

На турнире Skate America произвольные программы покажут женщины-одиночницы. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала по ссылке здесь.

Начало выступлений девушек назначено на 23:03 по московскому времени. В турнире одиночниц принимает участие 12 фигуристок.

В сильнейшей разминке последними будут выступать три россиянки, которые лидируют в турнирной таблице после короткой программы. Ксения Синицына идёт пока на третьем месте, она выйдет на лёд в 00:27 по московскому времени.

Дарья Усачёва заняла второе место в короткой программы, она покажет программу в 00:35 мск. Александра Трусова выйдет на лёд в 00:43 по мск.