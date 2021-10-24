Петербургский «Зенит» сегодня, 24 октября, сыграет против московского «Спартака» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2021/22.

Начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Прямая трансляция начнется в 18:30 по мск, матч можно посмотреть по ссылке здесь.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, в роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Максим Ковалев. Резервным рефери назначен Евгений Кукуляк.

Перед 12-м туром «Зенит» занимает вторую строчку с 23 очками, уступая «Динамо» по дополнительным показателям. При этом у петербуржцев есть в запасе одна домашняя игра сегодня. «Спартак» находится на седьмой позиции с 17 баллами.