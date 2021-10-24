Форвард «Зенита» Сердар Азмун может покинуть петербургский клуб и продолжить карьеру в итальянской Серии А. В этот раз на иранского нападающего смотрит «Интер».

По информации InterLive, тренерский штаб итальянского клуба намечает подписание футболиста «Зенита» на место Алексиса Санчеса. По их мнению, чилийский игрок не справляется с задачами в нападении. Также у них нет достойной замены для 35-летнего Эдина Джеко.

Ранее сообщалось, что Азмуном интересуются «Арсенал», «Байер» и «Лион». Форвард выступает за «Зенит» с 2019 года, до этого он играл за «Ростов» и «Рубин».