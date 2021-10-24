Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом на матч против московского «Спартака» в 12-м туре Российской Премьер-лиги.

Игра состоится сегодня, 24 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.

Место в воротах на этот матч займет Станислав Крицюк, в защите сыграют Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос и Ярослав Ракицкий. В полузащите выйдут Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо. В нападении сыграют Андрей Мостовой и Сердар Азмун.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

«Зенит» пока идет на втором месте в турнирной таблице, но имеет матч в запасе. «Спартак» расположился на 7-й строчке.