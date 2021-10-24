Итальянская «Фиорентина» сумела разгромить «Кальяри» в матче 9-го тура Серии А. Игра прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В первом тайме «Фиорентина» обеспечила себе комфортное преимущество в два мяча. На 21-й минуте с пенальти отличился Кристиано Бираги, право на 11-метровый удар заработал Николас Гонсалес.

Затем на 42-й минуте счет в матче удвоил сам Гонсалес с передачи Риккардо Сапонара. На 49-й минуте счет стал разгромным: точку в матче поставил Душан Влахович.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не принимал участие в этом матче. Он пропускает уже второй матч подряд из-за перенапряжения мышц. По слухам, зимой российский нападающий может покинуть команду.