Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о возвращении принципа определения победителя Кубка мира по вычету только двух худших гонок. В прошлом сезоне не считались сразу четыре результата.

По информации Biathlonlive, в грядущем сезоне спортсмены продолжат соревнования по допандемийным правилам. В зачет пойдут 20 из 22 гонок. При розыгрыше малых Кубков мира будут учитываться все старты.

Напомним, в сезоне 2020/21 из-за эпидемиологической ситуации было принято решение о вычете четырёх худших результатов. По таким условиям победителями Кубка мира стали норвежцы Тириль Экхофф и Йоханнес Бё.

Первые этапы Кубка мира пройдут в Эстерсунде (Швеция) с 26 по 28 ноября и с 29 ноября по 5 декабря. Кубок IBU стартует гонками в Идре (Швеция) 25 ноября.