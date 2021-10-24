Футбольный клуб «Верона» разгромил римский «Лацио» в матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Все четыре мяча за «Верону» в этом матче забил нападающий Джованни Симеоне, сын тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинец поочередно забил на 30-й, 36-й, 62-й и 90+2-й минуте встречи. Голевыми передачами на него отметились Джанлука Капрари (дважды), Мигел Велозу и Марко Фараони.

В составе «Лацио» на 46-й минуте гол забил Чиро Иммобиле с передачи Сергея Милинковича-Савича.

«Верона» поднялась на 11-е место в турнирной таблице (11 очков), «Лацио» идет 7-м с 14-ю очками.