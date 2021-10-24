Грозненский «Ахмат» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла в Грозном на «Ахмат-Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ахмата».

Встречу судила бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В матче были показаны две желтых карточки: Алексею Герасимову из «Урала» и Артему Тимофееву из «Ахмата».

Счёт в матче был открыт только на 71-й минуте встречи. Это сделал ивуарийский нападающий «Ахмата» Сенин Себай, вышедший на замену за несколько минут до эпизода.

«Ахмат» поднялся на 10-е место в турнирной таблице, сейчас команда Андрея Талалаева имеет 14 очков. «Урал» остается на последнем месте в таблице: у команды 9 очков в 12-ти турах.