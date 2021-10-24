Известный промоутер Эдди Хирн поделился деталями подготовки реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В первом поединке победу одержал украинец.
«Думаю, что бой состоится где-то в марте. Это будет грандиозный бой, и найдётся много мест, где захотят его принять, но я думаю, что поединок снова пройдёт в Великобритании.
Команда Усика хочет заработать много денег на реванше с Джошуа. Они верят в победу. Энтони тоже не интересует какой-либо другой бой, кроме реванша», — цитирует Хирна BoxingScene.
Промоутер добавил, что Джошуа находится в отличной форме и хочет драться только с Усиком.
Напомним, украинский боксёр победил чемпиона мира по версии WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа 26 сентября 2021 года.
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