Известный промоутер Эдди Хирн поделился деталями подготовки реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В первом поединке победу одержал украинец.

«Думаю, что бой состоится где-то в марте. Это будет грандиозный бой, и найдётся много мест, где захотят его принять, но я думаю, что поединок снова пройдёт в Великобритании.

Команда Усика хочет заработать много денег на реванше с Джошуа. Они верят в победу. Энтони тоже не интересует какой-либо другой бой, кроме реванша», — цитирует Хирна BoxingScene.