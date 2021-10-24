Российские велогонщики выиграли две бронзовые медали в заключительный день чемпионата мира по велоспорту на треке в Рубе (Франция). Яна Тыщенко стала третьей в кейрине, а Сергей Ростовцев – в гонке на выбывание.

Среди девушек первенствовала немка Леа Софи Фридрих, второй стала японка Мина Сато, тройку замкнула россиянка Яна Тыщенко. Это ее вторая медаль во Франции, ранее в составе сборной она стала серебряным призером в командном спринте.

Сергей Ростовцев завоевал бронзу в гонке с выбыванием. Победителем стал итальянец Элиа Вивиани, вторым – Юри Лейтао из Португалии.

Ранее, в этом сезоне, Ростовцев стал победителем чемпионата Европы в швейцарском Гренхене. Тогда он завоевал золото в той же дисциплине, что и во Франции.

Команда Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) завершила чемпионат мира с шестью медалями, но без наград высшего достоинства.