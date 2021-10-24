Российский теннисист Аслан Карацев поделился впечатлениями от победы над хорватом Марином Чиличем в финале ВТБ Кубка Кремля. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

«Этот турнир очень значим для меня. Я ездил сюда с папой юниором, а потом много раз играл квалификацию, много раз пробивался в основу, но дальше второго круга не проходил. Безусловно, моя мечта сбылась.

Я фокусировался на первой подаче. Но и когда был второй мяч, то тоже много важных мячей вытащил», – цитирует игрока Чемпионат.