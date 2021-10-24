Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол с пенальти на 80-й минуте матча со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России по футболу. Это 101-й мяч нападающего за клуб.

Игра продолжается на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Хозяева ведут со счетом 6:1.

Арбитры назначили пенальти после нарушения Кофрие в штрафной сине-бело-голубых. Защитник получил красную карточку и был удален с поля.

На 56-й минуте с передачи Вячеслава Караваева забил Андрей Мостовой и оформил дубль в этой встрече. Также два мяча в активе Сердара Азмуна, еще один мяч — на счету Клаудиньо.

Гости размочили счет, благодаря голу Квинси Промеса на 53-й минуте.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.