«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1 в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Москвичи смогли забить только один раз.

Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Счет открыл форвард «Зенита» Сердар Азмун на 20-й минуте, спустя восемь минут преимущество увеличил Клаудиньо. На 36-й минуте Азмун наиграл дубль. Андрей Мостовой также забил два мяча на 45-й и 56-й минутах.

На 80-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба отличился голом с пенальти после нарушения Кофрие. Еще через восемь минут седьмой мяч в ворота «Спартака» отправил Александр Ерохин.

Гости размочили счет, благодаря голу Квинси Промеса на 53-й минуте.

«Зенит» продолжает лидировать в таблице РПЛ с 26 очками, «Спартак » находится на седьмой строчке с 17 баллами.