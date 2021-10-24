Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо удвоил преимущество петербургского «Зенита» в матче против московского «Спартака». Игра проходит в рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2021/22.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». На данный момент счет в матче 2:0 в пользу хозяев.

Эпизод произошёл на 28-й минуте встречи. Клаудиньо с угла штрафной площадки нанёс удар и попал в девятку. Забитый мяч он отметил с другим бразильцем в составе «сине-бело-голубых» Венделом.

Первый мяч в этой встрече забил иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Он отправил мяч в ворота Александра Максименко на 20-1 минуте встречи с подачи Ярослава Ракицкого.

Бесплатная прямая трансляция матча «Зенит» — «Спартак» доступна по ссылке здесь.