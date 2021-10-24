Немецкий клуб «Вольфсбург» отправил в отставку главного тренера команды Марка Ван Боммеля после четырех поражений подряд.

«Суть в том, что у клуба и тренера было больше различий, чем общего. Уверенность в том, что получится выйти из сложного турнирного положения и перевернуть ситуацию как можно скорее, отсутствовала, и мы решили прекратить сотрудничество», — приводит слова управляющего директора клуба Йорга Шмадтке пресс-служба «Вольфсбурга».

Специалист сотрудничает с клубом с июня 2021 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Бундеслиги «Вольфсбург» набрал 13 очков в девяти турах и занимает девятое место в таблице.